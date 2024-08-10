Конец близок? Министр Ливана предупреждает об экономической катастрофе

Экономика Ливана рушится

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Ливана Амин Салями заявил, что экономическое положение страны достигло критического уровня и требует немедленных действий.

Фото: flickr.com by stepnout, CC BY 2.0

По его словам, ситуация крайне "хрупкая и опасная", особенно на фоне усиливающегося конфликта на юге.

Ливанская экономика, особенно государственный сектор, находится в состоянии полного истощения. Недавно армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала Ливан, нанеся удары по району Джуайи и объектам шиитского движения в Айтаруне, пишет РИА Новости.

Ливан — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.