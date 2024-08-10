Министр финансов Ливана Амин Салями заявил, что экономическое положение страны достигло критического уровня и требует немедленных действий.
По его словам, ситуация крайне "хрупкая и опасная", особенно на фоне усиливающегося конфликта на юге.
Ливанская экономика, особенно государственный сектор, находится в состоянии полного истощения. Недавно армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала Ливан, нанеся удары по району Джуайи и объектам шиитского движения в Айтаруне, пишет РИА Новости.
Ливан — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.