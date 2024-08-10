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Финансовый лайфхак: эксперт рассказал об эффективном принципе "лесенки" в накоплениях

Принцип "лесенки" в накоплениях
0:42
Экономика

Размещение сбережений на нескольких вкладах с разными сроками поможет заработать при росте ставок. Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев советует распределять сбережения на разные вклады по принципу "лесенки", учитывая будущие расходы.

Принцип "лесенки" в накоплениях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, если нужно будет потратить 30 тысяч рублей через месяц и 50 тысяч через три месяца, распределите их на вклады с соответствующими сроками, а оставшиеся средства положите на долгосрочный вклад, пишет "Прайм".

Эксперт не рекомендует размещать деньги на вкладах сроком более года, чтобы избежать переплаты по кредиту при "кассовом разрыве".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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