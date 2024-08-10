Финансовый лайфхак: эксперт рассказал об эффективном принципе "лесенки" в накоплениях

Принцип "лесенки" в накоплениях

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Размещение сбережений на нескольких вкладах с разными сроками поможет заработать при росте ставок. Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев советует распределять сбережения на разные вклады по принципу "лесенки", учитывая будущие расходы.

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Например, если нужно будет потратить 30 тысяч рублей через месяц и 50 тысяч через три месяца, распределите их на вклады с соответствующими сроками, а оставшиеся средства положите на долгосрочный вклад, пишет "Прайм".

Эксперт не рекомендует размещать деньги на вкладах сроком более года, чтобы избежать переплаты по кредиту при "кассовом разрыве".