Размещение сбережений на нескольких вкладах с разными сроками поможет заработать при росте ставок. Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев советует распределять сбережения на разные вклады по принципу "лесенки", учитывая будущие расходы.
Например, если нужно будет потратить 30 тысяч рублей через месяц и 50 тысяч через три месяца, распределите их на вклады с соответствующими сроками, а оставшиеся средства положите на долгосрочный вклад, пишет "Прайм".
Эксперт не рекомендует размещать деньги на вкладах сроком более года, чтобы избежать переплаты по кредиту при "кассовом разрыве".
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.