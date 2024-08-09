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Бренд Wildberries скоро исчезнет в том виде, как его знают пользователи

Конец "Диким Ягодкам": после рейдерского захвата Wildberries ждёт ребрендинг
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Экономика

После объединения с компанией Russ Wildberries получит новый бренд и логотип. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

Она отметила, что бренд Wildberries точно сохранится, и ей также очень нравится название Russ.

Исполнительный директор Russ и генеральный директор ООО "РВБ" Роберт Мирзоян рассказал о подготовке новой концепции. Она определит, под каким брендом или брендами будет развиваться компания в будущем.

Татьяна Бакальчук и Роберт Мирзоян будут принимать все основные решения в обновлённой компании совместно.

Возможно, это начало конца Wildberries. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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