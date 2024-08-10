Россияне могут сэкономить на такси, следуя нескольким рекомендациям. Во-первых, стоит избегать вызова такси в час пик — с 6:30 до 9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечера.
В выходные дни поездки дешевле всего в утренние часы. Также, по словам экспертов, короткие поездки (15 минут) обычно обходятся дешевле длинных (45 минут), пишет "Ъ-Review".
Четверг считается самым выгодным днём для поездок, а использование недорогих тарифных зон может ещё больше снизить расходы.
Кроме того, экономию можно получить, меняя место подачи такси, предлагая свою цену на поездку, заказывая такси с попутчиками или используя системы лояльности и бонусов.
Важно также учитывать кэшбэк в банковских приложениях при выборе категории транспорта.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.