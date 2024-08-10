Как сэкономить на такси: советы, которые сохранят ваши деньги

Как экономить на такси

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне могут сэкономить на такси, следуя нескольким рекомендациям. Во-первых, стоит избегать вызова такси в час пик — с 6:30 до 9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

В выходные дни поездки дешевле всего в утренние часы. Также, по словам экспертов, короткие поездки (15 минут) обычно обходятся дешевле длинных (45 минут), пишет "Ъ-Review".

Четверг считается самым выгодным днём для поездок, а использование недорогих тарифных зон может ещё больше снизить расходы.

Кроме того, экономию можно получить, меняя место подачи такси, предлагая свою цену на поездку, заказывая такси с попутчиками или используя системы лояльности и бонусов.

Важно также учитывать кэшбэк в банковских приложениях при выборе категории транспорта.