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Российская авиаотрасль переживает непростые времена: что тормозит выпуск новых самолётов?

Российская авиаотрасль остро нуждается в новых самолётах
1:13
Экономика

Российская авиаотрасль остро нуждается в новых самолётах для гражданской авиации, однако это требует значительного финансирования от банков, что тормозит процесс.

Российская авиаотрасль остро нуждается в новых самолётах
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что планы по выпуску почти тысячи самолётов до 2030 года могут быть пересмотрены из-за недостаточного спроса, выявленного в ходе аудита.

Тем не менее, Гусаров считает, что на самом деле дефицит самолётов уже ощутим, и без новых машин авиакомпании столкнутся с проблемами в ближайшие годы, пишет НСН.

Основной проблемой производства новых самолётов является импортозамещение, которое задерживает процесс, а также нехватка квалифицированных специалистов и необходимых комплектующих.

Например, завод в Иркутске готов производить 72 самолёта в год, но из-за задержек с сертификацией и заменой импортных деталей производственный процесс замедлен.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник добавил, что в стране недостаточно развито производство комплектующих и кадровый дефицит также мешает развитию авиационной промышленности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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