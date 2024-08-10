Российская авиаотрасль остро нуждается в новых самолётах для гражданской авиации, однако это требует значительного финансирования от банков, что тормозит процесс.
Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что планы по выпуску почти тысячи самолётов до 2030 года могут быть пересмотрены из-за недостаточного спроса, выявленного в ходе аудита.
Тем не менее, Гусаров считает, что на самом деле дефицит самолётов уже ощутим, и без новых машин авиакомпании столкнутся с проблемами в ближайшие годы, пишет НСН.
Основной проблемой производства новых самолётов является импортозамещение, которое задерживает процесс, а также нехватка квалифицированных специалистов и необходимых комплектующих.
Например, завод в Иркутске готов производить 72 самолёта в год, но из-за задержек с сертификацией и заменой импортных деталей производственный процесс замедлен.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник добавил, что в стране недостаточно развито производство комплектующих и кадровый дефицит также мешает развитию авиационной промышленности.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.