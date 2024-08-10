С начала текущей недели цены на какао-бобы на бирже стремительно выросли почти на 20%, приблизившись к психологическому рубежу в $9 тысяч за тонну, согласно данным ICE Futures.
По информации, сентябрьские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 8,3%, достигнув $8858 за тонну.
Для сравнения, в начале недели цена на какао-бобы составляла $7520, что означает рост на 18%.
Агентство Bloomberg, ссылаясь на прогноз Maxar, сообщило, что в некоторых районах Западной Африки на прошлой неделе выпало мало осадков, и такая ситуация, по прогнозам, сохранится.
Это может привести к снижению влажности почвы, необходимой для нормального роста урожая, предупреждают аналитики.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.