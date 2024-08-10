Растут быстрее, чем биткоин: какао-бобы подорожали до рекордных $9 тысяч

Биржевые цены на какао-бобы выросли

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала текущей недели цены на какао-бобы на бирже стремительно выросли почти на 20%, приблизившись к психологическому рубежу в $9 тысяч за тонну, согласно данным ICE Futures.

Фото: Собственная работа by СуперМану, CC BY-SA 3.0

По информации, сентябрьские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 8,3%, достигнув $8858 за тонну.

Для сравнения, в начале недели цена на какао-бобы составляла $7520, что означает рост на 18%.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на прогноз Maxar, сообщило, что в некоторых районах Западной Африки на прошлой неделе выпало мало осадков, и такая ситуация, по прогнозам, сохранится.

Это может привести к снижению влажности почвы, необходимой для нормального роста урожая, предупреждают аналитики.