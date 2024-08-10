Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за последний год, превысив отметку в $460 за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE и мнения экспертов.
Как отмечают аналитики, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (основного газового хаба Европы, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 09:00 мск на уровне $455 за тысячу кубометров, что на 0,5% выше предыдущих показателей.
К 17:40 мск их стоимость поднялась до $458,9 (+1,4%), а незадолго до этого достигла $460,3 (+1,7%).
Сообщается, что такие значения стали самыми высокими с 1 декабря, и есть вероятность дальнейшего роста цен на фоне опасений по поводу транзита газа через Украину из России.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.