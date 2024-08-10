Цены на газ в Европе взлетели до годового максимума

Газ в Европе превысил $460 за тысячу кубов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за последний год, превысив отметку в $460 за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE и мнения экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, CC BY-SA 3.0

Как отмечают аналитики, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (основного газового хаба Европы, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 09:00 мск на уровне $455 за тысячу кубометров, что на 0,5% выше предыдущих показателей.

К 17:40 мск их стоимость поднялась до $458,9 (+1,4%), а незадолго до этого достигла $460,3 (+1,7%).

Сообщается, что такие значения стали самыми высокими с 1 декабря, и есть вероятность дальнейшего роста цен на фоне опасений по поводу транзита газа через Украину из России.