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Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен

Украина получила отсрочку по долгам
1:02
Экономика

Международные держатели украинских облигаций согласились приостановить выплаты, связанные с обслуживанием государственного долга Украины, до завершения действия механизма расширенного кредитования (EFF), предоставленного Международным валютным фондом (МВФ).

Украина получила отсрочку по долгам
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в письменном обращении.

Георгиева уточнила, что в рамках кредитной программы МВФ стратегия украинских властей по восстановлению устойчивого уровня задолженности предусматривает меры по урегулированию государственного и внешнего коммерческого долга, в сочетании с привлечением внешнего финансирования на льготных условиях и налогово-бюджетной консолидацией.

В этом контексте кредиторы Украины согласились на приостановку обслуживания долговых обязательств до завершения программы, а также взяли на себя обязательство содействовать окончательному урегулированию проблемы задолженности страны к последнему обзору программы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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