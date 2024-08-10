Международные держатели украинских облигаций согласились приостановить выплаты, связанные с обслуживанием государственного долга Украины, до завершения действия механизма расширенного кредитования (EFF), предоставленного Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в письменном обращении.
Георгиева уточнила, что в рамках кредитной программы МВФ стратегия украинских властей по восстановлению устойчивого уровня задолженности предусматривает меры по урегулированию государственного и внешнего коммерческого долга, в сочетании с привлечением внешнего финансирования на льготных условиях и налогово-бюджетной консолидацией.
В этом контексте кредиторы Украины согласились на приостановку обслуживания долговых обязательств до завершения программы, а также взяли на себя обязательство содействовать окончательному урегулированию проблемы задолженности страны к последнему обзору программы.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.