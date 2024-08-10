Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен

Украина получила отсрочку по долгам

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международные держатели украинских облигаций согласились приостановить выплаты, связанные с обслуживанием государственного долга Украины, до завершения действия механизма расширенного кредитования (EFF), предоставленного Международным валютным фондом (МВФ).

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в письменном обращении.

Георгиева уточнила, что в рамках кредитной программы МВФ стратегия украинских властей по восстановлению устойчивого уровня задолженности предусматривает меры по урегулированию государственного и внешнего коммерческого долга, в сочетании с привлечением внешнего финансирования на льготных условиях и налогово-бюджетной консолидацией.

В этом контексте кредиторы Украины согласились на приостановку обслуживания долговых обязательств до завершения программы, а также взяли на себя обязательство содействовать окончательному урегулированию проблемы задолженности страны к последнему обзору программы.