Россия накопила запасы бензина в объеме 2,03 миллиона тонн и дизельного топлива — 3,31 миллиона тонн, что полностью покрывает потребности внутреннего рынка.
Об этом сообщили ТАСС в Министерстве энергетики.
Запасы бензина в стране составляют около 2 миллионов тонн. В министерстве отметили, что поставки бензина на внутренний рынок в настоящее время превышают показатели прошлого года на 5%, а дизельного топлива — на 8%.
Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что рост цен на дизельное топливо не превышает уровень инфляции.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.