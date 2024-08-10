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Бензина хватит всем: в Минэнерго раскрыли запасы топлива в России

Россия накопила запасов бензина на 2,03 миллиона тонн
0:41
Экономика

Россия накопила запасы бензина в объеме 2,03 миллиона тонн и дизельного топлива — 3,31 миллиона тонн, что полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

Россия накопила запасов бензина на 2,03 миллиона тонн
Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Об этом сообщили ТАСС в Министерстве энергетики.

Запасы бензина в стране составляют около 2 миллионов тонн. В министерстве отметили, что поставки бензина на внутренний рынок в настоящее время превышают показатели прошлого года на 5%, а дизельного топлива — на 8%.

Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что рост цен на дизельное топливо не превышает уровень инфляции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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