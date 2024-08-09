Самая богатая семья Индии: Амбани владеют целыми секторами экономики

Семейное состояние индийского миллиардера Мукеша Амбани составляет почти 10% от общего объема ВВП Индии.
Как сообщает Hindustan Times, такие данные приведены в отчете банка Barclays-Hurun India.
На 20 марта семейное богатство Амбани достигло 25,7 триллиона рупий, что эквивалентно $385,5 миллиарда.
Компания Амбани, Reliance Industries, является крупнейшей в Индии и охватывает такие отрасли, как энергетика, телекоммуникации и розничная торговля.
Вторую позицию среди богатейших семей Индии занимает семья миллиардера Нираджа Баджаджа, чье состояние составляет 7,13 триллиона рупий.
Третье место в рейтинге занимает семья Кумара Бирлы с капиталом в 5,39 триллиона рупий.
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