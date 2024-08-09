Самая богатая семья Индии: Амбани владеют целыми секторами экономики

Сколько денег у самой богатой семьи Индии

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Семейное состояние индийского миллиардера Мукеша Амбани составляет почти 10% от общего объема ВВП Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, CC BY-SA 3.0

Как сообщает Hindustan Times, такие данные приведены в отчете банка Barclays-Hurun India.

На 20 марта семейное богатство Амбани достигло 25,7 триллиона рупий, что эквивалентно $385,5 миллиарда.

Компания Амбани, Reliance Industries, является крупнейшей в Индии и охватывает такие отрасли, как энергетика, телекоммуникации и розничная торговля.

Вторую позицию среди богатейших семей Индии занимает семья миллиардера Нираджа Баджаджа, чье состояние составляет 7,13 триллиона рупий.

Третье место в рейтинге занимает семья Кумара Бирлы с капиталом в 5,39 триллиона рупий.