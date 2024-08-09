Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачникам дали 3 года на освоение земли. Что будет, если не успеешь
Украинские хакеры создали поддельный сайт Министерства обороны РФ
Барнаульская гимнастка завоевала золото Олимпиады 2024
Лоукостеры уменьшают норму бесплатного провоза багажа
Звезда "Уэнсдэй" Дженна Ортега раскритиковала политкорректность в Голливуде
Иностранные банки и страховщики смогут иметь не более 1 филиала в России
Врач Гозиев: морковь и черника не способствуют улучшению зрения
Огурцы могут вырасти кривыми по двум причинам
Специфика жилищного инвестирования в Дубае

Урожай зерна в России в опасности: новый прогноз на 2024-2025 годы шокировал экспертов

Суммарные объёмы сбора зерна в России сократились
Экономика

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 годов, который охватывает период с июля 2024-го по июнь 2025-го, общий объём урожая зерна в России составит 128,8 миллиона тонн, как сообщает "Интерфакс".

Суммарные объёмы сбора зерна в России сократились
Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., PDM

Согласно отчёту, прогнозы аналитиков оказались существенно ниже предыдущих ожиданий. Ранее эксперты предсказывали, что урожай зерна в России за 2024-2025 годы достигнет 134 миллионов тонн.

Таким образом, новая оценка оказалась на 5,8 миллиона тонн меньше предыдущей. Эксперты также предполагают, что в сезоне 2025-2026 годов объём урожая останется примерно на том же уровне и составит 133,5 миллиона тонн.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Последние материалы
Иностранные банки и страховщики смогут иметь не более 1 филиала в России
Врач Гозиев: морковь и черника не способствуют улучшению зрения
Огурцы могут вырасти кривыми по двум причинам
Специфика жилищного инвестирования в Дубае
Гастроэнтеролог Мельникова: при болезнях печени нельзя злоупотреблять арбузом
Актёр Юрий Стоянов предстанет в образе олимпийского чемпиона в фильме "На острие 2"
Фитнес-тренер объясняет, как читмил может помочь в процессе похудения
В США заявили о развертывании истребителей F-22 для поддержки Израиля
Разработчики Kingmakers анонсировали экранизацию игры
Эксперт объяснил, в какой ситуации нужно срочно менять тормозные колодки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.