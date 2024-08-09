Урожай зерна в России в опасности: новый прогноз на 2024-2025 годы шокировал экспертов

Суммарные объёмы сбора зерна в России сократились

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в сельскохозяйственном сезоне 2024-2025 годов, который охватывает период с июля 2024-го по июнь 2025-го, общий объём урожая зерна в России составит 128,8 миллиона тонн, как сообщает "Интерфакс".

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., PDM

Согласно отчёту, прогнозы аналитиков оказались существенно ниже предыдущих ожиданий. Ранее эксперты предсказывали, что урожай зерна в России за 2024-2025 годы достигнет 134 миллионов тонн.

Таким образом, новая оценка оказалась на 5,8 миллиона тонн меньше предыдущей. Эксперты также предполагают, что в сезоне 2025-2026 годов объём урожая останется примерно на том же уровне и составит 133,5 миллиона тонн.