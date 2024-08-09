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США ударили по Белоруссии: 14 компаний попали в санкционный список

США ввели санкции против белорусских компаний
0:52
Экономика

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 19 граждан и 14 компаний из Белоруссии. Эта информация была опубликована в официальном заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

США ввели санкции против белорусских компаний
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

В список попали авиакомпании "БЕЛКАНТО" и "Рада", завод "Легмаш", а также КБ "Беспилотные вертолеты", как сообщается RT на русском.

Ранее Великобритания наложила санкции на белорусский оборонно-промышленный комплекс и на руководителей нескольких исправительных учреждений республики.

Стоит отметить, что структура экономики Белоруссии характеризуется преобладанием государственной собственности в производственной, энергетической, транспортной, добывающей, строительной, сельскохозяйственной и банковской сферах, и незначительной долей частного сектора.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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