Министерство финансов США объявило о введении санкций против 19 граждан и 14 компаний из Белоруссии. Эта информация была опубликована в официальном заявлении ведомства, сообщает ТАСС.
В список попали авиакомпании "БЕЛКАНТО" и "Рада", завод "Легмаш", а также КБ "Беспилотные вертолеты", как сообщается RT на русском.
Ранее Великобритания наложила санкции на белорусский оборонно-промышленный комплекс и на руководителей нескольких исправительных учреждений республики.
Стоит отметить, что структура экономики Белоруссии характеризуется преобладанием государственной собственности в производственной, энергетической, транспортной, добывающей, строительной, сельскохозяйственной и банковской сферах, и незначительной долей частного сектора.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.