США ударили по Белоруссии: 14 компаний попали в санкционный список

США ввели санкции против белорусских компаний

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 19 граждан и 14 компаний из Белоруссии. Эта информация была опубликована в официальном заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

В список попали авиакомпании "БЕЛКАНТО" и "Рада", завод "Легмаш", а также КБ "Беспилотные вертолеты", как сообщается RT на русском.

Ранее Великобритания наложила санкции на белорусский оборонно-промышленный комплекс и на руководителей нескольких исправительных учреждений республики.

Стоит отметить, что структура экономики Белоруссии характеризуется преобладанием государственной собственности в производственной, энергетической, транспортной, добывающей, строительной, сельскохозяйственной и банковской сферах, и незначительной долей частного сектора.