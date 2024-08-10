Цены на газ взлетают

Кто выигрывает от роста цен на газ

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сергей Куприянов из "Газпрома" выразил обеспокоенность резким скачком цен на газ, особенно на фоне летнего сезона, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Он задается вопросом, кому может быть выгодно такое повышение цен, учитывая, что "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в Европу.

Помимо этого, Куприянов отмечает, что плановые профилактические работы на газовых объектах в Норвегии могут также повлиять на цены, так как они могут затянуться, как это было в прошлом году.

Он прогнозирует, что цены на газ будут продолжать расти.

С ростом цен на газ связывают опасения за транзит российского газа через Украину из-за недавних попыток ВСУ захватить территорию в Курской области.