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Цены на газ взлетают

Кто выигрывает от роста цен на газ
0:47
Экономика

Сергей Куприянов из "Газпрома" выразил обеспокоенность резким скачком цен на газ, особенно на фоне летнего сезона, сообщает РИА Новости.

Кто выигрывает от роста цен на газ
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Он задается вопросом, кому может быть выгодно такое повышение цен, учитывая, что "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в Европу.

Помимо этого, Куприянов отмечает, что плановые профилактические работы на газовых объектах в Норвегии могут также повлиять на цены, так как они могут затянуться, как это было в прошлом году.

Он прогнозирует, что цены на газ будут продолжать расти.

С ростом цен на газ связывают опасения за транзит российского газа через Украину из-за недавних попыток ВСУ захватить территорию в Курской области.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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