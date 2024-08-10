Сергей Куприянов из "Газпрома" выразил обеспокоенность резким скачком цен на газ, особенно на фоне летнего сезона, сообщает РИА Новости.
Он задается вопросом, кому может быть выгодно такое повышение цен, учитывая, что "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в Европу.
Помимо этого, Куприянов отмечает, что плановые профилактические работы на газовых объектах в Норвегии могут также повлиять на цены, так как они могут затянуться, как это было в прошлом году.
Он прогнозирует, что цены на газ будут продолжать расти.
С ростом цен на газ связывают опасения за транзит российского газа через Украину из-за недавних попыток ВСУ захватить территорию в Курской области.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.