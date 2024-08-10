Президент России Владимир Путин подписал указ о создании специального центра по изучению и сохранению редких сортов винограда, произрастающих только в России, сообщает РИА Новости.
Этот центр будет базироваться в "Курчатовском институте" и получит название "Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда".
Основные задачи центра:
Это позволит России сохранить и развивать собственное виноделие, используя уникальные сорта винограда, которые не встречаются больше нигде в мире.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.