Россия создаст центр для сохранения редких сортов винограда

В России появится новый центр по изучению уникальных сортов винограда

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании специального центра по изучению и сохранению редких сортов винограда, произрастающих только в России, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

Этот центр будет базироваться в "Курчатовском институте" и получит название "Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда".

Основные задачи центра:

Создание каталога с описанием редких сортов винограда.

Поиск новых сортов и сохранение существующих.

Создание хранилища для генетического материала этих сортов.

Создание базы данных о свойствах и происхождении сортов.

Международное сотрудничество в области исследований винограда.

Это позволит России сохранить и развивать собственное виноделие, используя уникальные сорта винограда, которые не встречаются больше нигде в мире.