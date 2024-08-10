Михаил Задорнов считает, что Россия может решить проблему нехватки кадров, повысив вовлечённость в трудовую деятельность женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, сообщает РИА Новости.
Для этого необходима целенаправленная социальная политика, которая позволит увеличить число рабочих мест, создать больше детских садов и школ, адаптировать рабочие места для людей с ограниченными возможностями и создать условия для возвращения пенсионеров на рынок труда.
Он подчеркивает, что у России большой потенциал для привлечения новых сотрудников, особенно среди женщин, которые сейчас занимаются домашним хозяйством и уходом за детьми.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.