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Проблему нехватки кадров в России можно решить за счет самих россиян — Задорнов

Задорнов: Дефицит кадров можно снизить за счет женщин, пенсионеров и инвалидов
0:43
Экономика

Михаил Задорнов считает, что Россия может решить проблему нехватки кадров, повысив вовлечённость в трудовую деятельность женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, сообщает РИА Новости.

Задорнов: Дефицит кадров можно снизить за счет женщин, пенсионеров и инвалидов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Для этого необходима целенаправленная социальная политика, которая позволит увеличить число рабочих мест, создать больше детских садов и школ, адаптировать рабочие места для людей с ограниченными возможностями и создать условия для возвращения пенсионеров на рынок труда.

Он подчеркивает, что у России большой потенциал для привлечения новых сотрудников, особенно среди женщин, которые сейчас занимаются домашним хозяйством и уходом за детьми.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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