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Банки подняли ставки по кредитам вслед за ключевой: на каких условиях теперь можно оформить займ

"Известия": стоимость потребительских кредитов будет расти
4:36
Экономика

Ставки по потребительским кредитам в девяти крупных российских банках выросли в среднем на 2,2 процентных пункта после повышения ключевой ставки, сообщают Известия. В числе этих банков — Газпромбанк, "Дом.рф" и Ак Барс Банк. Минимальные ставки по кредитам теперь начинаются с 19,4%, а в некоторых случаях доходят до 28%. Однако, как отмечают эксперты, фактические ставки зачастую выше заявленных на сайтах банков — минимальные условия получают только самые надежные заемщики при соблюдении определенных условий. Полная стоимость кредита может достигать 60%, что делает кредиты еще менее доступными.

"Известия": стоимость потребительских кредитов будет расти
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие ставки по кредитам в России в августе

Девять крупных банков из топ-50 подняли ставки по потребительским кредитам после увеличения ключевой ставки Центрального банка с 16% до 18%, пишет "Известия". Средний рост составил 2,2 п. п. Минимальные ставки, не учитывая страховку, теперь начинаются с 19% и достигают 28% у отдельных банков.

Газпромбанк увеличил ставки по кредитам на 3,5 п. п., согласно данным с его сайта. Процентная ставка по кредитам теперь начинается с 19,9%, а минимальная полная стоимость кредита (ПСК) достигает 23%.

Также, согласно информации с сайтов банка "Дом.рф" и Ак Барс Банка, они подняли ставки на 2 п. п. — до 19% и 19,9% соответственно.

Кроме того, ставки по потребительским кредитам повысили банки УБРиР, "Синара", "Центр-инвест", "Зенит", Солид Банк и ТКБ, сообщила Инна Солдатенкова, глава направления экспертной аналитики "Банки.ру". Величина увеличения ставок у них варьируется от 1,3 до 5 п. п., при этом минимальные ставки превысили 22% годовых, а у некоторых банков приблизились к 28%.

Как показывают данные с сайта ПСБ, базовая ставка составляла 12,9% как до, так и после заседания ЦБ, однако после 26 июля минимальная ПСК по займам выросла на 1,4 п. п. — до 19,2%.

В действительности, ставки по кредитам в России варьируются в пределах от 30% до 35% годовых, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для получения кредита по минимальной ставке часто требуется выполнение дополнительных условий, например, покупка страховки. Поэтому полная стоимость кредитов обычно значительно выше указанных процентных ставок.

По данным анализа "Известий" диапазона ПСК у 15 крупнейших банков России, минимальная ПСК составляет в среднем 19%, а максимальная — 40%. Однако у отдельных банков максимальная ПСК достигает 60%.

Глава аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев, отметил, что повышение ставок по потребительским кредитам является вынужденной мерой, вызванной повышением ключевой ставки.

Что учитывать при оформлении кредита

С ростом ключевой ставки, ставки по кредитам могли бы расти быстрее, однако конкуренция на рынке заставляет банки сохранять гибкость в ценообразовании, отмечает директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. Банки могут компенсировать увеличение ставок повышением стоимости сопутствующих услуг, таких как страхование, чтобы не отпугнуть клиентов явным увеличением процентных ставок.

Повышение стоимости кредитов продолжится, и с 1 сентября их доступность может снизиться еще сильнее из-за введения Центральным банком новых надбавок к риск-весу ссуд, выданных заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

По данным "Известий", уровень одобрения заявок на кредиты уже снизился с 44% в мае до 36% в июле, и это снижение может продолжиться в сентябре, что сделает кредиты еще менее доступными.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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