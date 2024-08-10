Ожидается, что цены на жилье в России снизятся на 10% за два года

Отмена льготной ипотеки не приведёт к резкому падению цен на недвижимость

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению экономиста Михаила Задорнова, отмена льготной ипотеки в России не вызовет резкого падения цен на недвижимость, сообщает РИА Новости.

Фото: Управа района Раменки города Москвы by mos.ru, PDM

Ожидается, что цены снизятся примерно на 10% в течение двух лет, что поможет сбалансировать рынок.

Номинальные цены на жилье, скорее всего, останутся неизменными, а реальное снижение произойдет из-за инфляции.

В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, цены на жилье, скорее всего, не будут падать, а останутся стабильными.

В регионах с малым вводом жилья цены могут продолжать расти.

В итоге, разрыв между ценами на вторичном рынке и новостройках сократится.