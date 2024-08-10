По мнению экономиста Михаила Задорнова, отмена льготной ипотеки в России не вызовет резкого падения цен на недвижимость, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что цены снизятся примерно на 10% в течение двух лет, что поможет сбалансировать рынок.
Номинальные цены на жилье, скорее всего, останутся неизменными, а реальное снижение произойдет из-за инфляции.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, цены на жилье, скорее всего, не будут падать, а останутся стабильными.
В регионах с малым вводом жилья цены могут продолжать расти.
В итоге, разрыв между ценами на вторичном рынке и новостройках сократится.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.