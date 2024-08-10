В июле 2024 года подростки в России в возрасте 14-16 лет чаще всего выбирали работу менеджера по работе с клиентами (с заработной платой от 20 до 90 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.
За год популярность этой профессии среди молодежи удвоилась. Помимо этого, школьники активно интересуются профессиями копирайтера (с зарплатой 40-70 тысяч рублей), контент-менеджера (30-80 тысяч рублей), фотографа (30-110 тысяч рублей) и оператора колл-центра (30-80 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что наименьшие зарплаты в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя. В перечень низкооплачиваемых профессий также вошли артисты, психологи, охранники и кассиры-операционисты.
Что касается высокооплачиваемых специальностей, самые высокие оклады предлагают водителям-дальнобойщикам, а также сверловщикам, фрезеровщикам и токарям.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.