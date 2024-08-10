Какие профессии находятся сейчас в тренде у российских школьников

Подростки в России массово выбирают профессию менеджера по клиентам

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2024 года подростки в России в возрасте 14-16 лет чаще всего выбирали работу менеджера по работе с клиентами (с заработной платой от 20 до 90 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

За год популярность этой профессии среди молодежи удвоилась. Помимо этого, школьники активно интересуются профессиями копирайтера (с зарплатой 40-70 тысяч рублей), контент-менеджера (30-80 тысяч рублей), фотографа (30-110 тысяч рублей) и оператора колл-центра (30-80 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что наименьшие зарплаты в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя. В перечень низкооплачиваемых профессий также вошли артисты, психологи, охранники и кассиры-операционисты.

Что касается высокооплачиваемых специальностей, самые высокие оклады предлагают водителям-дальнобойщикам, а также сверловщикам, фрезеровщикам и токарям.