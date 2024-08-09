Метод накопления "лесенка" снова популярен среди россиян, особенно после повышения ставок по депозитам, сообщает РИА Новости.
Суть метода в следующем:
Рекомендуется не размещать деньги на длительный срок, даже если ставка по депозиту очень высока.
Это связано с тем, что в случае возникновения "кассового разрыва" (нехватки денег) придется брать кредит, а переплата по кредиту может быть больше, чем можно было бы заработать на депозите.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.