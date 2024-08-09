Россияне массово возвращаются к методу "лесенка" для накопления денег

Как сегодня можно увеличить сбережения при помощи метода "лесенка"

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Метод накопления "лесенка" снова популярен среди россиян, особенно после повышения ставок по депозитам, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Суть метода в следующем:

Определить нерегулярные расходы, которые могут возникнуть в будущем (например, ремонт, отпуск, покупка техники). Разделить сумму накоплений на "конверты" по срокам, когда эти деньги могут понадобиться. Подобрать депозиты под каждый "конверт" с учетом срока, на который нужны деньги.

Рекомендуется не размещать деньги на длительный срок, даже если ставка по депозиту очень высока.

Это связано с тем, что в случае возникновения "кассового разрыва" (нехватки денег) придется брать кредит, а переплата по кредиту может быть больше, чем можно было бы заработать на депозите.