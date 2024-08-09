Президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает единственное жилье должника, обремененное ипотекой, от взыскания при его банкротстве, сообщает РИА Новости.
Этот закон позволяет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором в рамках дела о банкротстве, по которому взыскание не будет обращено на единственное жилье должника.
Важно отметить, что для утверждения такого соглашения не нужно согласие других кредиторов, а только согласие ипотечного кредитора. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.
Этот закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.