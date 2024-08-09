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Ипотечные квартиры больше не отнимут при банкротстве

Ипотечное жилье теперь находится под защитой даже при банкротстве
0:55
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает единственное жилье должника, обремененное ипотекой, от взыскания при его банкротстве, сообщает РИА Новости.

Ипотечное жилье теперь находится под защитой даже при банкротстве
Фото: Mos.ru

Этот закон позволяет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором в рамках дела о банкротстве, по которому взыскание не будет обращено на единственное жилье должника.

Важно отметить, что для утверждения такого соглашения не нужно согласие других кредиторов, а только согласие ипотечного кредитора. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.

Этот закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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