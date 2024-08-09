На Украине ожидается подорожание хлеба

Цены на хлеб на Украине в августе могут вырасти на 10-20%

На Украине в августе ожидается повышение цен на хлеб на 10-20%, сообщает РИА Новости. Это связано с новыми тарифами на электроэнергию, которые вынуждают пекарей повышать цены, чтобы оставаться в прибыли.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, PDM

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупреждает о возможном дефиците хлебобулочной продукции в сентябре, если цены не будут пересмотрены уже в августе.

Он считает, что килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен (86 рублей).

Повышение цен на хлеб происходит на фоне общей инфляции в стране, которая, по прогнозам, будет расти из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо.