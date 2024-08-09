На Украине в августе ожидается повышение цен на хлеб на 10-20%, сообщает РИА Новости. Это связано с новыми тарифами на электроэнергию, которые вынуждают пекарей повышать цены, чтобы оставаться в прибыли.
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупреждает о возможном дефиците хлебобулочной продукции в сентябре, если цены не будут пересмотрены уже в августе.
Он считает, что килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен (86 рублей).
Повышение цен на хлеб происходит на фоне общей инфляции в стране, которая, по прогнозам, будет расти из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.