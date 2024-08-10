Британский финтех ClearBank ворвался в Европу: началась глобальная экспансия

ClearBank получил европейскую банковскую лицензию

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

ClearBank Ltd. получил банковскую лицензию, которая позволяет предлагать клиринговые и расчетные услуги в режиме реального времени клиентам по всей Европе. Это важный шаг для британской компании, стремящейся к глобальной экспансии, сообщает Bloomberg.

Фото: pexels.com. by Pixabay, PDM

Лицензия, выданная Европейским центральным банком под надзором De Nederlandsche Bank, позволяет финтеху предлагать счета в евро, услуги обмена валюты и доступ к основным европейским платежным системам, что соответствует правилам гарантирования депозитов центрального банка. Компания планирует инвестировать 70 миллионов евро в свои европейские операции и уже открыла главный офис в Амстердаме.

Лицензия, полученная после 18 месяцев ожидания, является значительным достижением для ClearBank, особенно на фоне вызовов после Brexit. Компания планирует расширение в европейских городах и рассматривает возможность экспансии в США через приобретения, чтобы удовлетворить спрос на международный клиринг в долларах.

В 2023 году ClearBank впервые зафиксировала прибыль и удвоила свои депозиты до 6,1 миллиарда фунтов стерлингов.