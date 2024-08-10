Китайская экономика под угрозой: рост цен ставит под удар весь рынок

Цены в Китае превысили ожидания экспертов

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле потребительские цены в Китае выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, превысив ожидания экспертов, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Этот рост обусловлен главным9шщн7при 6нпи нпь дчя образом неблагоприятными погодными условиями и низкой базой прошлогодних цен на свинину, а не увеличением внутреннего спроса, который остается слабым. Базовый индекс потребительских цен увеличился лишь на 0,4%, что свидетельствует о продолжающейся вялости экономики.

Китай сталкивается с дефляционным давлением, проявляющимся в длительном снижении цен на производственные товары и интенсивных ценовых войнах в секторах, таких как электромобили и `солнечная энергия. Несмотря на попытки стимулировать внутренний спрос, экспорт замедляется, угрожая достижению экономических целей Пекина.

Экономисты ожидают дальнейшего снижения процентных ставок и введения новых стимулов для поддержки экономики. Народный банк Китая может предпринять дополнительные меры для смягчения денежно-кредитной политики.