"У них нет опыта": муж Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries на 40 млрд рублей и угрозе дефолта

Бизнесмен Бакальчук: новые владельцы Wildberries взяли кредитов на 40 млрд рублей

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

После слияния с оператором наружной рекламы, группой Russ, кредитная нагрузка на Wildberries увеличилась, из-за чего компании может грозить дефолт, рассказал в своём Telegram-канале супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав.

Фото: Личный Телеграм-канал Владислава Бакальчука

"После моего ухода стратегические вопросы, связанные с банками, стали решаться новой командой. К сожалению, стоит отметить, что у них почти нет опыта в работе с кредитными учреждениями, что заметно во всех их переговорах и взаимодействиях с банками", — написал он.

По словам бизнесмена, братья Мирзоян, владельцы Russ, взяли на Wildberries слишком много кредитов — по его данным, общая сумма займов в разных банках составляет 40 млрд рублей. Некоторые кредитные организации требуют возврата средств в полном объёме, другие действуют более мягким способом. Бакальчук предупредил, что это может привести к частичной заморозке строительных проектов и в перспективе негативно повлиять на складские запасы маркетплейса.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сделку Wildberries с группой Russ рейдерским захватом под видом слияния.