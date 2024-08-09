"У них нет опыта": муж Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries на 40 млрд рублей и угрозе дефолта

После слияния с оператором наружной рекламы, группой Russ, кредитная нагрузка на Wildberries увеличилась, из-за чего компании может грозить дефолт, рассказал в своём Telegram-канале супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав.
"После моего ухода стратегические вопросы, связанные с банками, стали решаться новой командой. К сожалению, стоит отметить, что у них почти нет опыта в работе с кредитными учреждениями, что заметно во всех их переговорах и взаимодействиях с банками", — написал он.
По словам бизнесмена, братья Мирзоян, владельцы Russ, взяли на Wildberries слишком много кредитов — по его данным, общая сумма займов в разных банках составляет 40 млрд рублей. Некоторые кредитные организации требуют возврата средств в полном объёме, другие действуют более мягким способом. Бакальчук предупредил, что это может привести к частичной заморозке строительных проектов и в перспективе негативно повлиять на складские запасы маркетплейса.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сделку Wildberries с группой Russ рейдерским захватом под видом слияния.
Wildberries (Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; букв. "Дикие ягоды") — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане. Крупнейший по обороту интернет-магазин России в 2016–2020 годах.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.