Власти США усиливают давление на Китай: введены новые санкции

США расширили антикитайские санкции, добавив в чёрный список пять компаний из Китая под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, новые ограничения затронули фирмы Kashgar Construction Engineering (Group), Xinjiang Habahe Ashele Copper, Xinjiang Tengxiang Magnesium Products, Century Sunshine Group Holdings и Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings.
Общий список санкционированных китайских компаний теперь включает 85 позиций, пишет Reuters.
Санкции введены из-за обвинений в нарушении прав человека и применении принудительного труда в СУАР, что китайское правительство решительно отвергает.
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