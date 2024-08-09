Власти США усиливают давление на Китай: введены новые санкции

США добавили 5 китайских компаний в санкционный список

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

США расширили антикитайские санкции, добавив в чёрный список пять компаний из Китая под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, новые ограничения затронули фирмы Kashgar Construction Engineering (Group), Xinjiang Habahe Ashele Copper, Xinjiang Tengxiang Magnesium Products, Century Sunshine Group Holdings и Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings.

Общий список санкционированных китайских компаний теперь включает 85 позиций, пишет Reuters.

Санкции введены из-за обвинений в нарушении прав человека и применении принудительного труда в СУАР, что китайское правительство решительно отвергает.