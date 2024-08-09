Россия стремится возглавить движение к многополярному миру, но состояние экономики вызывает сомнения в достижении этой цели. Исследователи Российской академии наук (ИНЭИ РАН) отмечают, что ситуация ухудшилась из-за беспрецедентных санкций, которые подорвали прежнюю модель развития теплоэнергетики.
Мировые производители газовых турбин прекратили сотрудничество с Россией, что усугубило проблемы в отрасли.
Экспорт топлива, который ранее был основой роста экономики, также сокращается. Прогнозы указывают на снижение объемов экспорта к 2050 году на треть, что приведет к уменьшению вклада топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в ВВП России в пять раз.
В результате ТЭК утратит свою роль как основного драйвера экономики.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.