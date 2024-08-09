Россия теряет позиции на мировом рынке: учёные предсказали крах топливного сектора к 2050 году

В РАН засомневались в устойчивости экономики России: ТЭК уже не драйвер

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия стремится возглавить движение к многополярному миру, но состояние экономики вызывает сомнения в достижении этой цели. Исследователи Российской академии наук (ИНЭИ РАН) отмечают, что ситуация ухудшилась из-за беспрецедентных санкций, которые подорвали прежнюю модель развития теплоэнергетики.

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Мировые производители газовых турбин прекратили сотрудничество с Россией, что усугубило проблемы в отрасли.

Экспорт топлива, который ранее был основой роста экономики, также сокращается. Прогнозы указывают на снижение объемов экспорта к 2050 году на треть, что приведет к уменьшению вклада топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в ВВП России в пять раз.

В результате ТЭК утратит свою роль как основного драйвера экономики.