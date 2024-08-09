Энергетическая тревога в Молдавии: правительство готовится к худшим временам

Из-за Суджи: Молдавия готовится к возможным перебоям в поставках газа

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии объявила о введении режима раннего предупреждения в сфере энергетики в связи с возможным прекращением поставок газа через Украину.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ на своем Telegram-канале.

Водэ объяснил, что военные действия между Россией и Украиной в районе города Суджа создают угрозу перебоев в поставках природного газа.

Он также отметил, что на данный момент перебоев в поставках нет, однако введение этого режима позволит оперативно реагировать, если ситуация ухудшится.