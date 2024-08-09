Зима близко: украинские войска могут перекрыть поставки российского газа в Евросоюз

ЕС рискует остаться без газа из-за Украины

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватят газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в приграничной зоне Курской области, это с высокой вероятностью приведет к полному прекращению транзита российского газа в Европу по этому маршруту.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Об этом сообщил руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ компании Energy Aspects Джеймс Уодделл в интервью для Bloomberg.

Эксперт отметил, что в случае реализации такого сценария европейские страны столкнутся с серьезным сокращением поставок российского газа, что приведет к уменьшению запасов топлива в Евросоюзе (ЕС) к октябрю 2024 года.

Тем не менее, по словам аналитика, ЕС сможет пройти зимний отопительный сезон, не истощив газовые резервы до критического уровня.

Однако в 2025 году восстановить утраченные объемы газа будет крайне сложно, что может усложнить энергетическую ситуацию в Европе.