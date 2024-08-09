Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватят газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в приграничной зоне Курской области, это с высокой вероятностью приведет к полному прекращению транзита российского газа в Европу по этому маршруту.
Об этом сообщил руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ компании Energy Aspects Джеймс Уодделл в интервью для Bloomberg.
Эксперт отметил, что в случае реализации такого сценария европейские страны столкнутся с серьезным сокращением поставок российского газа, что приведет к уменьшению запасов топлива в Евросоюзе (ЕС) к октябрю 2024 года.
Тем не менее, по словам аналитика, ЕС сможет пройти зимний отопительный сезон, не истощив газовые резервы до критического уровня.
Однако в 2025 году восстановить утраченные объемы газа будет крайне сложно, что может усложнить энергетическую ситуацию в Европе.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.