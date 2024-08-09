Большие деньги для пенсионеров: Путин утвердил новый закон

Путин утвердил повышение пенсий

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит повышение пенсий для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью I группы. Документ уже размещён на официальном сайте правовой информации.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Согласно новому закону, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы, будут автоматически получать надбавку к пенсии.

Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий получат пенсию с учётом местного коэффициента, а также регулярной индексацией.

Для инвалидов I группы с детства, за которыми осуществляют постоянный уход родители или опекуны, предусмотрено исключение: вместо пенсии им будет выплачиваться ежемесячная помощь.