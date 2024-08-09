Большие деньги для пенсионеров: Путин утвердил новый закон

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит повышение пенсий для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью I группы. Документ уже размещён на официальном сайте правовой информации.
Согласно новому закону, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы, будут автоматически получать надбавку к пенсии.
Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий получат пенсию с учётом местного коэффициента, а также регулярной индексацией.
Для инвалидов I группы с детства, за которыми осуществляют постоянный уход родители или опекуны, предусмотрено исключение: вместо пенсии им будет выплачиваться ежемесячная помощь.
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