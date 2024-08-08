5 августа биткоин подешевел на 25%, достигнув отметки в 49 тысяч долларов, после чего его курс снова начал расти. Кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила причины этого снижения и высказала мнение о целесообразности инвестиций в криптовалюту.
Она отметила, что снижение стоимости биткоина произошло одновременно с падением индексов на мировых фондовых рынках. По её словам, обе эти тенденции связаны с опасениями по поводу возможной рецессии в экономике США и длительного кризиса на фоне роста безработицы.
Литвиненко подчеркнула, что это была двенадцатая по счету крупная распродажа биткоина в его истории, вызвавшая резкое падение цены, что напугало краткосрочных инвесторов, стремившихся к быстрой прибыли.
Однако те, кто вложился в криптовалюту на долгий срок, в конечном итоге оказались в выигрыше. По её словам, если рассмотреть динамику за последние 30 дней, биткоин даже показал небольшой рост, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Кроме того, Литвиненко добавила, что на падение курса также повлияла неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США. Однако, по мнению экспертов, вне зависимости от исхода выборов, кризиса не предвидится.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.