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Криптовалютный мир ошарашен: истинные причины крушения биткоина раскрыты

Литвиненко: долгосрочные инвесторы выиграли на падении биткоина

1:26
Экономика

5 августа биткоин подешевел на 25%, достигнув отметки в 49 тысяч долларов, после чего его курс снова начал расти. Кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила причины этого снижения и высказала мнение о целесообразности инвестиций в криптовалюту.

Литвиненко: долгосрочные инвесторы выиграли на падении биткоина
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Она отметила, что снижение стоимости биткоина произошло одновременно с падением индексов на мировых фондовых рынках. По её словам, обе эти тенденции связаны с опасениями по поводу возможной рецессии в экономике США и длительного кризиса на фоне роста безработицы.

Литвиненко подчеркнула, что это была двенадцатая по счету крупная распродажа биткоина в его истории, вызвавшая резкое падение цены, что напугало краткосрочных инвесторов, стремившихся к быстрой прибыли.

Однако те, кто вложился в криптовалюту на долгий срок, в конечном итоге оказались в выигрыше. По её словам, если рассмотреть динамику за последние 30 дней, биткоин даже показал небольшой рост, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, Литвиненко добавила, что на падение курса также повлияла неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США. Однако, по мнению экспертов, вне зависимости от исхода выборов, кризиса не предвидится.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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