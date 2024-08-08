Прибыль немецого оборонного гиганта Rheinmetall резко выросла

Оборонный подрядчик Rheinmetall удвоил прибыль

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall демонстрирует почти двукратный рост операционной прибыли на фоне увеличения военных расходов, сообщает Financial Times.

Фото: Openverse by Hajotthu, CC BY-SA 3.0

Крупнейшая оборонная компания Германии отчиталась о рекордном портфеле заказов на сумму €48,6 млрд. Продажи Rheinmetall за первое полугодие выросли на треть и достигли €3,8 млрд, при этом операционная прибыль почти удвоилась, составив €404 млн.

Генеральный директор компании Армин Паппергер отметил, что рост оборонных расходов набирает обороты.

Стоит отметить, что Паппергер является активным сторонником военной помощи Киеву.