Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall демонстрирует почти двукратный рост операционной прибыли на фоне увеличения военных расходов, сообщает Financial Times.
Крупнейшая оборонная компания Германии отчиталась о рекордном портфеле заказов на сумму €48,6 млрд. Продажи Rheinmetall за первое полугодие выросли на треть и достигли €3,8 млрд, при этом операционная прибыль почти удвоилась, составив €404 млн.
Генеральный директор компании Армин Паппергер отметил, что рост оборонных расходов набирает обороты.
Стоит отметить, что Паппергер является активным сторонником военной помощи Киеву.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.