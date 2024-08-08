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Прибыль немецого оборонного гиганта Rheinmetall резко выросла

Оборонный подрядчик Rheinmetall удвоил прибыль

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Экономика

Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall демонстрирует почти двукратный рост операционной прибыли на фоне увеличения военных расходов, сообщает Financial Times.

Оборонный подрядчик Rheinmetall удвоил прибыль
Фото: Openverse by Hajotthu, CC BY-SA 3.0

Крупнейшая оборонная компания Германии отчиталась о рекордном портфеле заказов на сумму €48,6 млрд. Продажи Rheinmetall за первое полугодие выросли на треть и достигли €3,8 млрд, при этом операционная прибыль почти удвоилась, составив €404 млн.

Генеральный директор компании Армин Паппергер отметил, что рост оборонных расходов набирает обороты.

Стоит отметить, что Паппергер является активным сторонником военной помощи Киеву.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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