Украинский террор в Курской области обернулся повышением цены на газ для Европы

Цена газа в Европе превысила $460

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена фьючерсов на газ временно поднялась выше отметки $460,3, что представляет собой рост на 3,99% и является наивысшим показателем с 4 декабря 2023 года, как показывают данные торгов на бирже ICE.

В 17:00 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF составила $455,4.

Аналитики объясняют рост цен на газ опасениями, связанными с возможными перебоями в транзите российского газа через Украину.

В настоящий момент единственным маршрутом для поставок газа из России в Западную и Центральную Европу остается газоизмерительная станция "Суджа".

За последние два дня в Курской области продолжаются боевые действия, и, по данным военных корреспондентов, одной из целей террористов киевского режима может стать эта станция.