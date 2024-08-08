Цена фьючерсов на газ временно поднялась выше отметки $460,3, что представляет собой рост на 3,99% и является наивысшим показателем с 4 декабря 2023 года, как показывают данные торгов на бирже ICE.
В 17:00 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF составила $455,4.
Аналитики объясняют рост цен на газ опасениями, связанными с возможными перебоями в транзите российского газа через Украину.
В настоящий момент единственным маршрутом для поставок газа из России в Западную и Центральную Европу остается газоизмерительная станция "Суджа".
За последние два дня в Курской области продолжаются боевые действия, и, по данным военных корреспондентов, одной из целей террористов киевского режима может стать эта станция.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.