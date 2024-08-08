Российское производство удобрений выходит на новый уровень

В России стремительно растёт производство удобрений

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2024 года производство минеральных удобрений в России увеличилось на 4%, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает Regnum.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Алиханов отметил, что в интересах отечественных аграриев производство удобрений продолжает расти, достигнув 4% за шесть месяцев.

Он также напомнил, что в марте был запущен Волховский химический комплекс, что стало возможным благодаря поддержке президента.

Владимир Путин подчеркнул, что компания "ФосАгро", запустившая новый комплекс в Волхове, является одним из лидеров отрасли.

Благодаря вводу этого предприятия в эксплуатацию, "ФосАгро" увеличила выпуск удобрений на 3,6%, достигнув объема 5,9 млн тонн.

В дальнейшем ожидается, что ежегодное производство комплекса превысит 1 млн тонн.