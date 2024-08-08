Российские предприниматели всё чаще становятся жертвами китайских аферистов: как не попасть в сети мошенников?

Российским предпринимателям следует проверять китайских партнеров

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российским предпринимателям рекомендуется тщательнее проверять китайских партнеров перед заключением сделок. Такой совет в интервью РИА Новости озвучил руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Павел Трощинский напомнил, что Китай остается основным экономическим партнером России, и объемы торговли между странами продолжают расти.

Однако из-за недостаточного внимания со стороны российских бизнесменов участились случаи, когда они сталкиваются с нечестными китайскими партнерами, подчеркнул эксперт.

Он посоветовал бизнесменам проявлять большую осторожность. По словам Трощинского, не следует подписывать документы и совершать платежи, если нет полной уверенности в том, что партнер является тем, за кого себя выдает.

Специалист рекомендовал использовать специальные порталы и базы данных для проверки контрагентов и сбора информации о компаниях.