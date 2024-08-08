Российские предприниматели всё чаще становятся жертвами китайских аферистов: как не попасть в сети мошенников?

Российским предпринимателям рекомендуется тщательнее проверять китайских партнеров перед заключением сделок. Такой совет в интервью РИА Новости озвучил руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Павел Трощинский.
Павел Трощинский напомнил, что Китай остается основным экономическим партнером России, и объемы торговли между странами продолжают расти.
Однако из-за недостаточного внимания со стороны российских бизнесменов участились случаи, когда они сталкиваются с нечестными китайскими партнерами, подчеркнул эксперт.
Он посоветовал бизнесменам проявлять большую осторожность. По словам Трощинского, не следует подписывать документы и совершать платежи, если нет полной уверенности в том, что партнер является тем, за кого себя выдает.
Специалист рекомендовал использовать специальные порталы и базы данных для проверки контрагентов и сбора информации о компаниях.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.