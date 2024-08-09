Волна увольнений может накрыть США: у бизнеса не осталось выбора

Компании США могут начать массовые увольнения сотрудников

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Способность федеральной резервной системы США предотвратить экономический спад зависит от продолжительности постпандемических нарушений, таких как накопление рабочей силы, сообщает Bloomberg.

Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

Несмотря на высокие процентные ставки и охлаждение экономики, компании, пострадавшие от нехватки работников во время пандемии, избегают массовых увольнений, сокращая набор персонала и количество рабочих часов. Тем не менее, последние данные вызывают опасения, что работодатели могут начать массовые увольнения.

ФРС старается предотвратить рост безработицы, хотя инфляция близка к целевому показателю в 2%. Недавний отчет показал замедление найма и рост безработицы до 4,3%, что усилило опасения рецессии.

Работодатели пока неохотно увольняют сотрудников, предпочитая сокращать часы работы. Некоторые компании уже объявили о сокращении рабочих мест, и ожидается, что ФРС может снизить ставки для поддержки рынка труда.