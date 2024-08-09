Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства

Уругвайские икорные фермы прогнозируют 35% рост экспорта в 2024 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Икорная промышленность Латинской Америки, особенно Уругвая, готовится к значительному увеличению экспорта впервые за многие годы благодаря восстановлению после недостаточных инвестиций и пандемии, сообщает Bloomberg.

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В этом году экспорт икры из Уругвая может вырасти на 35%, достигнув 5,5 метрических тонн, благодаря увеличению производства и спросу из Европы, Азии и США. Несмотря на то, что отрасль все еще не достигла уровня 2019 года, когда поставки выросли почти вдвое, она начинает извлекать выгоду из новых рынков в Азии и Латинской Америке.

Уругвайские фермы, такие как Black River Caviar, позиционируют свою продукцию в сегменте премиум-класса, конкурируя с более дешевой китайской икрой за счет качества. Black River Caviar планирует увеличить производство до 5-6 тонн в год к 2030 году, а Polanco Caviar стремится достичь 12 тонн к концу десятилетия.

Восстановление производства сопровождается ростом спроса на рынках США, Европы, Азии и Латинской Америки, несмотря на ограниченные поставки.