Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства

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Уругвайские икорные фермы прогнозируют 35% рост экспорта в 2024 году

1:16
Экономика

Икорная промышленность Латинской Америки, особенно Уругвая, готовится к значительному увеличению экспорта впервые за многие годы благодаря восстановлению после недостаточных инвестиций и пандемии, сообщает Bloomberg.

Уругвайские икорные фермы прогнозируют 35% рост экспорта в 2024 году
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В этом году экспорт икры из Уругвая может вырасти на 35%, достигнув 5,5 метрических тонн, благодаря увеличению производства и спросу из Европы, Азии и США. Несмотря на то, что отрасль все еще не достигла уровня 2019 года, когда поставки выросли почти вдвое, она начинает извлекать выгоду из новых рынков в Азии и Латинской Америке.

Уругвайские фермы, такие как Black River Caviar, позиционируют свою продукцию в сегменте премиум-класса, конкурируя с более дешевой китайской икрой за счет качества. Black River Caviar планирует увеличить производство до 5-6 тонн в год к 2030 году, а Polanco Caviar стремится достичь 12 тонн к концу десятилетия.

Восстановление производства сопровождается ростом спроса на рынках США, Европы, Азии и Латинской Америки, несмотря на ограниченные поставки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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