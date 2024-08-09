Немецкая оборонная компания Rheinmetall показала значительный рост операционной прибыли на фоне увеличения военных расходов, сообщает Financial Times.
В первом полугодии 2024 года продажи Rheinmetall увеличились на треть до €3,8 млрд, а операционная прибыль почти удвоилась, достигнув €404 млн. Гендиректор компании Армин Паппергер отметил, что "сверхцикл" роста оборонных расходов набирает обороты.
Ранее МИД РФ объявило, что будущий завод Rheinmetall на Украине станет "законной целью" для российских войск.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.