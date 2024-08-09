Немецкий военный гигант Rheinmetall удвоил прибыль на фоне роста военных расходов

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Rheinmetall демонстрирует рекордный рост прибыли

0:43
Экономика

Немецкая оборонная компания Rheinmetall показала значительный рост операционной прибыли на фоне увеличения военных расходов, сообщает Financial Times.

Rheinmetall демонстрирует рекордный рост прибыли
Фото: Openverse by Hajotthu, CC BY-SA 3.0

В первом полугодии 2024 года продажи Rheinmetall увеличились на треть до €3,8 млрд, а операционная прибыль почти удвоилась, достигнув €404 млн. Гендиректор компании Армин Паппергер отметил, что "сверхцикл" роста оборонных расходов набирает обороты.

Ранее МИД РФ объявило, что будущий завод Rheinmetall на Украине станет "законной целью" для российских войск.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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