Продажи элитной недвижимости в Малибу продолжают бить рекорды

В Малибу готовится к продаже дом за $300 млн

Вдоль побережья Малибу, продажи роскошных особняков для знаменитостей и богатой элиты Калифорнии бьют рекорды, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Prayitno, CC BY 2.0

В июне был продан особняк за 210 миллионов долларов, что стало самой высокой ценой за резиденцию в Калифорнии. Это превысило рекорд, установленный в прошлом году Бейонсе и Джей-Зи, которые заплатили 190 миллионов долларов за комплекс в Малибу. В ближайшее время может состояться еще более крупная сделка: агент по недвижимости Курт Раппапорт готовится к продаже объекта за 300 миллионов долларов (257,8 млрд рублей).

Малибу, с более чем 20 милями побережья, остается магнитом для богатых людей, несмотря на уязвимость к изменению климата. В последние годы участились лесные пожары, но ограниченное предложение прибрежной недвижимости и почти безграничные финансовые возможности покупателей продолжают поднимать стоимость домов. Богатые покупатели привлекаются круглогодичной приятной погодой, близостью к столице развлечений и великолепными видами.

Даже риски стихийных бедствий не отпугивают их, так как земля сохраняет свою ценность. В частности, район Парадайз Ков привлекает миллиардеров, таких как Лорен Пауэлл Джобс, которая недавно приобрела там недвижимость за 94 миллиона долларов. В то же время страховые компании покидают этот рынок, что вынуждает владельцев искать альтернативные способы защиты своих домов.