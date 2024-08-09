Золотые резервы России выросли до рекордно высокого уровня в июле

Золотые резервы России достигли рекорда в 179,6 миллиарда долларов в июле

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2024 года золотые резервы России достигли нового рекорда — 179,6 миллиарда долларов. Это также повысило долю золота в международных активах России до 29,8%, что является максимальным показателем с начала 2000 года, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Общая сумма международных резервов России также выросла до 602,05 миллиарда долларов, что является максимальным значением с марта 2022 года.

Вложения России в золото в июле увеличились на 2,9% — до 179,6 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в апреле на уровне 175,9 миллиарда долларов.

Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1%.