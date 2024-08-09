Был собран первый урожай мини-клубней для картофеля фри

"Вкусно — и точка" и "Мираторг" завершили первый этап проекта по селекции картофеля

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Вкусно — и точка" и "Мираторг" успешно завершили первый этап совместного проекта по селекции картофеля для производства картошки фри, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В Калининградской области получен первый урожай мини-клубней из специально отобранных сортов. Эти клубни будут использованы для размножения семян картофеля, которые затем будут использоваться на новом заводе по переработке картофеля в Орловской области.

Завод, мощностью 135 тысяч тонн в год, будет производить картофель фри, картофель по-деревенски, оладьи и картофельные хлопья.

По словам Александра Говора, владельца "Вкусно — и точка", этот проект позволит обеспечить сеть бесперебойными поставками картофеля высокого качества, что является гарантией вкусного и качественного продукта для клиентов.