Почему в России произошёл пик перегрева экономики

Пик перегрева экономики России пришёлся на первый квартал 2024 года

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам экономиста Михаила Задорнова, пик перегрева российской экономики пришелся на первый квартал 2024 года, когда рост ВВП достиг 5,4%, сообщает РИА Новости. Во втором квартале темпы роста замедлились до 4,8%.

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Задорнов отмечает, что перегрев был вызван нехваткой рабочей силы и производственных мощностей, что ограничило потенциал роста.

Согласно оценке Задорнова, темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 4,8% с 5,4% в первом квартале, а по итогам первого полугодия составили примерно 5%.

Согласно Росстат, рост ВВП в первом квартале составил 5,4%. По данным Минэкономразвития, рост ВВП во втором квартале равен 4%. А согласно ЦБ, рост ВВП во втором квартале 4,4%, в третьем квартале — 3,2%.