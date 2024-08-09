Высокая ставка по ипотеке делает аренду жилья более выгодной

Экс-министр финансов Михаил Задорнов считает, что сейчас невыгодно брать ипотеку, сообщает РИА Новости. Задорнов советует арендовать жилье и положить свободные деньги на депозит под высокий процент.
Задорнов аргументирует свою точку зрения тем, что ставки по ипотеке сейчас очень высокие (около 19-20%), в то время как ставки по депозитам также выросли до 17,11%.
"Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", — поделился экс-министр финансов.
Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых.
На этом фоне российские банки начали поднимать ставки: в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%, у ВТБ — 20,5%. При этом средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков страны на начало августа составляла около 19,7% годовых.
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