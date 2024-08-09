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Импорт мороженого в Россию вырос на 30% во втором квартале 2024 года

Импорт мороженого в Россию увеличился вдвое

0:59
Экономика

Во втором квартале 2024 года импорт мороженого в Россию вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 8 тысяч тонн, сообщает РИА Новости. 

Импорт мороженого в Россию увеличился вдвое
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По сравнению с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое. 

Несмотря на рост импорта, отечественное мороженое по-прежнему занимает 96,5% рынка. Производство отечественного мороженого выросло на 77,3% во втором квартале по сравнению с первым. 

Цены на мороженое выросли на 8,4% во втором квартале, а спрос на него увеличился на 8,4% по сравнению с первым кварталом. 

Кроме мороженого, также наблюдался рост импорта других молочных продуктов, таких как сухое молоко, сливки, кефир и натуральное масло.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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