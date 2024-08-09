Во втором квартале 2024 года импорт мороженого в Россию вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 8 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.
По сравнению с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое.
Несмотря на рост импорта, отечественное мороженое по-прежнему занимает 96,5% рынка. Производство отечественного мороженого выросло на 77,3% во втором квартале по сравнению с первым.
Цены на мороженое выросли на 8,4% во втором квартале, а спрос на него увеличился на 8,4% по сравнению с первым кварталом.
Кроме мороженого, также наблюдался рост импорта других молочных продуктов, таких как сухое молоко, сливки, кефир и натуральное масло.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.