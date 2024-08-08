"Именно такая страна": выяснилось, почему Армении является важной страной для БРИКС

БРИКС заявил о заинтересованности в экономически сильной Армении

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Армения имеет потенциал для развития своей экономики и может стать сильным игроком, именно такие страны представляют интерес для БРИКС, заявил ТАСС зампредседателя торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастрив.

Фото: flickr.com by Бето Барата, CC BY 2.0

Напомним, что в столице Армении Ереване проходит международный форум "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и ШОС".

"Для стран БРИКС Армения интересна своими богатыми ресурсами в области агрокультуры. И, в принципе, для того чтобы произошла смена сил на международной арене, нам необходимы страны, которые могут развивать свою экономику и становиться сильными игроками. Армения — именно такая страна", — сказал он.

Шастрив добавил, что на этапе зарождения концепции БРИКС отношение к этому проекты было у многих скептическим из-за географической удалённости стран-участников друг для друга. Несмотря на это идея была успешно реализована, подчеркнул зампредседателя.

"Армения может стать важной страной для БРИКС и сыграть определяющую роль в логистике, для продвижения товаров стран — членов БРИКС в сторону Европы", — пояснил он.

Несмотря на скромный объём экономики Армении, она обладает внушительным потенциалом и является привлекательной для сотрудничества с БРИКС и ШОС, уверен председатель Русско-Азиатского Делового Совета Максим Кузнецов.