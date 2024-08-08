"Именно такая страна": выяснилось, почему Армении является важной страной для БРИКС

Армения имеет потенциал для развития своей экономики и может стать сильным игроком, именно такие страны представляют интерес для БРИКС, заявил ТАСС зампредседателя торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастрив.
Напомним, что в столице Армении Ереване проходит международный форум "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и ШОС".
"Для стран БРИКС Армения интересна своими богатыми ресурсами в области агрокультуры. И, в принципе, для того чтобы произошла смена сил на международной арене, нам необходимы страны, которые могут развивать свою экономику и становиться сильными игроками. Армения — именно такая страна", — сказал он.
Шастрив добавил, что на этапе зарождения концепции БРИКС отношение к этому проекты было у многих скептическим из-за географической удалённости стран-участников друг для друга. Несмотря на это идея была успешно реализована, подчеркнул зампредседателя.
"Армения может стать важной страной для БРИКС и сыграть определяющую роль в логистике, для продвижения товаров стран — членов БРИКС в сторону Европы", — пояснил он.
Несмотря на скромный объём экономики Армении, она обладает внушительным потенциалом и является привлекательной для сотрудничества с БРИКС и ШОС, уверен председатель Русско-Азиатского Делового Совета Максим Кузнецов.
"Перспективы сотрудничества Армении со странами — членами БРИКС и ШОС находятся как в двусторонней торговле, так и двусторонних инвестициях. От торговли выигрывают все. Армения получит возможность экспортировать на территорию большого рынка и импортировать отдельные виды товаров из этих стран. Этот обмен и его интенсификация может дать больший потенциал. Со временем будут реализованы и совместные инвестиционные проекты", - сказал он, добавив, что экономика Армении показывает хороший рост.
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