США в июне импортировали из России металлы платиновой группы стоимостью 104,2 млн долларов

Импорт платины из России в США вырос на 17% в июне

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2024 года США импортировали из России платины на 104,2 миллиона долларов, что на 17% больше, чем в мае. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

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Тем не менее, за первое полугодие 2024 года импорт платины из России в США составил 469,6 миллиона долларов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов.

В июне 2024 года США импортировали платины на 632,7 миллиона долларов, из которых большая часть пришлась на ЮАР (350,8 млн долларов), а также на Германию, Бельгию и Великобританию.