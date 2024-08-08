ПАО "Газпром" продолжает транзит газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", объёмы на 8 августа составили 37,3 млн кубометров. Об этом журналистам рассказал официальный представитель энергетической компании Сергей Куприянов.
"Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
Куприянов отметил, что объёмы транзита газа опустились в среду с 40 до 39,4 млн кубометров в день.
Прокачка газа через ГИС "Сохрановка", расположенной на территории ЛНР, прекратилась в мае 2022 года по инициативе Киева, заявившего, что станция находится под контролем России. Транзит в Европу теперь осуществляется через единственный возможный вход — ГИС "Суджа". При этом перенести все объёмы на станцию невозможно технически, подчеркнул Газпром.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.