Идёт через "Суджу": Европа продолжает получать российский газ от Газпрома через территорию Украины

Куприянов: Газпром продолжает транзит газа через Украину

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

ПАО "Газпром" продолжает транзит газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", объёмы на 8 августа составили 37,3 млн кубометров. Об этом журналистам рассказал официальный представитель энергетической компании Сергей Куприянов.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, CC BY-SA 3.0

"Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Куприянов отметил, что объёмы транзита газа опустились в среду с 40 до 39,4 млн кубометров в день.

Прокачка газа через ГИС "Сохрановка", расположенной на территории ЛНР, прекратилась в мае 2022 года по инициативе Киева, заявившего, что станция находится под контролем России. Транзит в Европу теперь осуществляется через единственный возможный вход — ГИС "Суджа". При этом перенести все объёмы на станцию невозможно технически, подчеркнул Газпром.