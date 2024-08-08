Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жесткие методы: тренер Артета нанял карманников, чтобы они "обчистили" футболистов
Участник телешоу в Новой Зеландии убил и съел редкую птицу, но избежал наказания
Майнинг в России станет полностью легальным с 1 ноября
Каноистка Ромасенко рассказала об отношениях с иностранцами на Олимпиаде
В Петербурге поймали карманника, воровавшего кошельки у туристов в Эрмитаже
Тени для век: лучшие оттенки для карих, голубых, зелёных и серых глаз
Депутат Парфенов попросил Роскомнадзор вернуть доступ к YouTube в России
Stray выходит на Nintendo Switch 19 ноября
Как продлить срок службы вашего смартфона: советы экспертов
20% офисных работников не успевают пообедать из-за работы

Каждый пятый офисный сотрудник в России продолжает работать во время обеда

0:52
Экономика

20% офисных сотрудников в России не успевают пообедать в перерыве, продолжая работать, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Каждый пятый офисный сотрудник в России продолжает работать во время обеда
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1600 офисных работников из разных регионов России, не все сотрудники могут использовать обеденный перерыв для еды: каждый пятый признается, что обычно не отвлекается от работы.

Некоторые из офисных работников (30%) в обеденный перерыв гуляют, а четверть (25%) проводит время в соцсетях и интернете.

Другие популярные занятия в перерыве: походы в магазин (18%), разминка с коллегами — играют в пинг-понг или настольный футбол (8%), чтение и онлайн-шопинг (по 6%), сон/медитация (по 7%), компьютерные игры (5%), просмотр фильмов и сериалов (4%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Обстановка на линии фронта в Курской области стабилизировалась
Трупы боевиков ВСУ повсюду. Дороги, леса и канавы Курской области завалены погибшими украинцами
Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости
Атака ВСУ на военкора Поддубного в Курской области: жив ли журналист, состояние здоровья, последние новости
Последние материалы
Тени для век: лучшие оттенки для карих, голубых, зелёных и серых глаз
Депутат Парфенов попросил Роскомнадзор вернуть доступ к YouTube в России
Каждый пятый офисный сотрудник в России продолжает работать во время обеда
Stray выходит на Nintendo Switch 19 ноября
Как продлить срок службы вашего смартфона: советы экспертов
Как побороть тягу к сладостям? Рассказала диетолог Тейлор
Махачев заявил, что любит смотреть как Порье нокаутирует Макгрегора
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Стилист Шихалова назвала одежду, которая делает ваш образ дешевым
Новое комбо для Hamster Kombat на 8-9 августа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.