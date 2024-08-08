20% офисных работников не успевают пообедать из-за работы

Каждый пятый офисный сотрудник в России продолжает работать во время обеда

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

20% офисных сотрудников в России не успевают пообедать в перерыве, продолжая работать, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1600 офисных работников из разных регионов России, не все сотрудники могут использовать обеденный перерыв для еды: каждый пятый признается, что обычно не отвлекается от работы.

Некоторые из офисных работников (30%) в обеденный перерыв гуляют, а четверть (25%) проводит время в соцсетях и интернете.

Другие популярные занятия в перерыве: походы в магазин (18%), разминка с коллегами — играют в пинг-понг или настольный футбол (8%), чтение и онлайн-шопинг (по 6%), сон/медитация (по 7%), компьютерные игры (5%), просмотр фильмов и сериалов (4%).