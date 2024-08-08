"Яндекс Лавка" запустила свой первый магазин в Пресненском районе Москвы

"Яндекс Лавка" открыла свой первый физический магазин в Москве, в Пресненском районе, сообщает РИА Новости.
Теперь покупатели могут не только заказывать товары через приложение, но и выбирать их непосредственно в магазине.
Магазин площадью 230 кв. метров предлагает широкий ассортимент продуктов и товаров для дома, включая товары собственных торговых марок "Лавки".
Более 80% товаров поставляются российскими производителями, в том числе небольшими локальными поставщиками.
Магазин работает круглосуточно и позиционируется в сегменте "средний плюс".
"Яндекс Лавка" стремится расширить свою целевую аудиторию за счёт покупателей, предпочитающих традиционный формат покупок в физических магазинах.
Пока планы по масштабированию проекта не разглашаются, но "Яндекс Лавка" обещает поделиться результатами пилотного проекта в будущем.
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