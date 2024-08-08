Не тратьте лишние деньги на бензин: эти советы помогут сэкономить

На топливе можно сэкономить: пять простых правил для автовладельца

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

1. Регулярное техническое обслуживание

Поддерживайте ваш автомобиль в хорошем состоянии. Регулярная замена масла, фильтров и свечей зажигания поможет улучшить эффективность работы двигателя и снизить расход топлива.

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2. Правильное давление в шинах

Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в месяц. Недокачанные шины увеличивают сопротивление, что ведет к большему расходу топлива.

3. Планируйте маршрут

Избегайте пробок и ненужных поездок. Используйте навигационные приложения для выбора наиболее эффективного маршрута.

4. Соблюдайте скоростной режим

Двигайтесь с умеренной скоростью. Экономия топлива достигается при скорости около 60-80 км/ч. Ускорение и резкое торможение увеличивают расход.

5. Избегайте лишнего веса

Не перегружайте автомобиль ненужными вещами. Каждый дополнительный килограмм увеличивает расход топлива.