Желание россиян сэкономить иногда приводит к дополнительным и ненужным расходам, как отметила финансовый эксперт Галина Морозова, в интервью "Российской газете".
Морозова выделила несколько ключевых ошибок.
Одной из них является попытка экономии на здоровье. Пренебрежение регулярными медицинскими осмотрами может привести к тому, что проблемы со здоровьем будут обнаружены слишком поздно, и их лечение обойдется дороже.
Кроме того, стремление приобретать только дешевые вещи часто оказывается невыгодным. Например, недорогая обувь быстро изнашивается и теряет форму, что вынуждает вновь тратиться на покупку новой пары. Аналогично, стоит с осторожностью подходить к скидкам — низкая цена не всегда означает удачное приобретение.
Тем не менее, игнорировать кэшбэк и различные акции также не следует. В некоторых случаях можно найти действительно выгодные предложения.
Морозова советует также рассмотреть возможность использования общественного транспорта, даже если у вас есть личный автомобиль. В плохую погоду метро или автобус могут сэкономить время и нервы, избавив от необходимости стоять в пробке.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.