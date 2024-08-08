Дешево, но сердито: экономия на мелочах может разорить ваш бюджет

Морозова: не стоит покупать только дешевые вещи

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Желание россиян сэкономить иногда приводит к дополнительным и ненужным расходам, как отметила финансовый эксперт Галина Морозова, в интервью "Российской газете".

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Морозова выделила несколько ключевых ошибок.

Одной из них является попытка экономии на здоровье. Пренебрежение регулярными медицинскими осмотрами может привести к тому, что проблемы со здоровьем будут обнаружены слишком поздно, и их лечение обойдется дороже.

Кроме того, стремление приобретать только дешевые вещи часто оказывается невыгодным. Например, недорогая обувь быстро изнашивается и теряет форму, что вынуждает вновь тратиться на покупку новой пары. Аналогично, стоит с осторожностью подходить к скидкам — низкая цена не всегда означает удачное приобретение.

Тем не менее, игнорировать кэшбэк и различные акции также не следует. В некоторых случаях можно найти действительно выгодные предложения.

Морозова советует также рассмотреть возможность использования общественного транспорта, даже если у вас есть личный автомобиль. В плохую погоду метро или автобус могут сэкономить время и нервы, избавив от необходимости стоять в пробке.